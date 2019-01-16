Bursa'da yaşayan Fatma Şeren, "Yıldız" adını verdiği sakat kuzuya çocuğu gibi bakıyor, onu yürütmeye çalışıyor.

3 ayağı felçli doğan kuzuyu sahiplenen Şeren, "Yıldız"ı bir klinikte tedavi ettiriyor. Ayrıca, yürüyebilmesi için ayağına da özel bir aparat yaptırdı.

Kuzuya kendi çocuğu gibi bakan Şeren, tek amacının onu yürütmek olduğunu söyledi.

"Bir bebekten daha çok ilgi istiyor. Ona evladım gibi bakıyorum. Yıldız'a annelik yapıyorum. Birlikte yatıyor birlikte uyanıyoruz. Onu bir an olsun yalnız bırakmıyorum. Kuzuma verdiğim moral ile onu yürüteceğim çayırlarda koşacak tek gayem bu."

Kaynak: DHA