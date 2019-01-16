Kış turizmi denilince ilk akla gelen, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.

Uludağ'daki 17 otel, 7 bin yatak kapasitesiyle hizmet verirken, tatilciler 300 metre ile bin 980 metre arasında uzunluklara sahip 20 kayak pistinde kayak, snowboard yapabiliyor, kızakla kayabiliyor, farklı etkinliklere katılabiliyor.

Günübirlikçilerle birlikte her yıl yüz binlerce kişiyi konuk eden Uludağ, yarıyıl tatilinde de en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

Uludağ'da kişi başı günlük konaklama ücretleri 900 ile bin 600 lira arasında değişen otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Uludağ'ın karlı eteklerinde atla gezinti turizmi

Uludağ'ın doğu eteklerinde kurulan binicilik merkezine gidenler ise eşsiz doğa manzarasında ata biniyor.

Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek'in girişimleriyle Kestel ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nde kurulan bir binicilik merkezinde, farklı türlerden 40 at var.

Tesisi ziyaret eden yerli ve yabancı çok sayıda turist, mahallede yer alan Kazancı Göleti'nin kıyısında, çam ormanı içinde, eşsiz Uludağ manzarasında kar üzerinde ata binmenin, doğayla baş başa olmanın keyfini yaşıyor.

Kaynak: AA