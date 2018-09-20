Urfa dağlarının Ceylan öğretmeni öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

İstanbullu sınıf öğretmeni Ceylan Gaygusuz, geçen yıl atandığı Şanlıurfa merkeze yaklaşık 80 kilometre mesafede bir dağ mahallesindeki okulda karşılaştığı zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Ceylan öğretmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra hayallerinin mesleğine 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde atandı.

Göreve Şanlıurfa Eyyübiye Akçiçek Mahallesi'nde başlayan 25 yaşındaki Ceylan Gaygusuz, tüm olumsuzluklara rağmen görevini en güzel şekilde yerine getirmek için çalışıyor.

Okula ulaşmak için her gün 160 kilometre yol katediyor

Ceylan Gaygusuz, Tek Tek Dağları Bölgesi'nde yer alan 60 haneli ve taşımalı sistemle yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü mahallede cep telefonu çekmediği için, diğer öğretmenler gibi büyük sıkıntılar yaşadı.

Kent merkezindeki evinden okula gidip gelmek için her gün yaklaşık 160 kilometre kateden Ceylan Gaygusuz, iş adamı babası Hüseyin Gaygusuz'un da desteğiyle GSM operatörü yetkilileriyle görüşerek sorunun çözümü için uğraştı.

Gaygusuz, uzun çabalar sonucunda bölgeye verici yerleştirilmesini sağladı. Böylece hem okulun bulunduğu yerleşim yerinin hem de bazı çevre köylerin iletişim sorunu çözüme kavuştu.

"Öğrenci velilerine de ulaşamıyorduk"

Aynı zamanda konservatuar eğitimi alan ve ilk türkü klibini yayınlamaya hazırlanan Ceylan Gaygusuz, yıllarca İstanbul'da yaşadıktan sonra bölgenin koşullarına alışmasının zaman aldığını anlattı:

"Okulumuza farklı köylerden yaklaşık 400 öğrenci geliyor. Okulda 15 öğretmeniz. Her gün 80 kilometrelik yolu gidip geliyoruz. Cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadık, ailelerimizle görüşemiyorduk, iletişim kuramıyorduk. Öğrenci velilerine de ulaşamıyorduk. Telefonla görüşmek için yüksek tepelere çıkmak durumunda kalıyorduk. Böyle olunca ailem de rahatsız oldu. Bana ulaşamadıklarında endişeleniyorlardı. Bunun üzerine babam tanıdığı operatör şirketi yetkilileriyle görüşüp durumun çözülmesi için çalışma başlattı. Uzun süren çabanın sonunda köye verici yerleştirildi ve artık oturduğumuz yerden telefonla görüşüp internete girebiliyoruz."

Hayali gerçek oldu

Doğuda bir köy okulunda öğretmenlik yapma hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan Ceylan Gaygusuz, "Burada görev yapmak zor ama aynı zamanda keyifli. Sonuçta bunun için eğitim aldık. Zorluklarla mücadele etmezseniz bu meslekten doyum alamazsınız öğrencilere bir şey veremezsiniz hizmeti yerine getirmemiş olursunuz. O yüzden neyle mücadele edersek edelim, hangi sorunlarla karşılaşırsak karşılaşalım her şey hem çocuklar için hem de ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi için" diye konuştu.

Kaynak: AA