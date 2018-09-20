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Tarihe "tatlı" bir yolculuk

Edirne'de yer alan bir tatlıcı, hem Trakya'nın geleneksel tatlarını yaşatıyor hem de geçmişin izlerini bugüne taşıyor.

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Bir yanda tahinli, fındıklı Hayrabolu tatlısı, el yapımı baklavalar ve üç farklı sütten yapılan trileçe, diğer yanda bir döneme damgasını vurmuş kasetler, plaklar, tedavülden kalkan paralar...

Trakya'ya özgü lezzetlerin sunulduğu Edirne'deki bu işletme, daha çok bir zaman makinesini andırıyor.

İşletme sahibi koleksiyoner Burhan Dişlioğlu, Osmanlı mutfağından aldığı geleneksel tatlıları bugüne taşımakla kalmıyor, aynı zamanda o dönemin eşyalarını biriktiriyor.

15 yaşından bu yana bu ilgisini sürdüren Dişlioğlu, 10 yıldır tatlı işi yapıyor.

Pek çoğu Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan eşyaları barındıran işletmeye müşterilerin de ilgisi fazla.

500 antika eşyanın sergilendiği işletmeye müşteriler kimi zaman tatlı yemeye değil, antikaları satın alma isteğiyle gidiyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tatlı, müze, koleksiyoner, işletme, Edirne, antika
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