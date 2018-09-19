Öğrencilere bir ay ücretsiz kuaför hizmeti

Ulukavak Mahallesi'nde bayan kuaförlüğü yapan Sevda Tuzcu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının iki gün önce başladığını, kendisinin de ailelerin ve öğrencilerin heyecanına ortak olmak istediğini söyledi.

Bu dönemde ailelerin çocukları için kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Tuzcu, "Ekonomik açıdan ailelerimizi bir nebze olsun rahatlatmak, en azından çocuklarımızın kuaför ihtiyaçlarını karşılayarak destek olmak istedim. Ben 30 yıldır kuaförlük yapıyorum. Lise mezunuyum ve çok zor şartlar altında okudum. Çocuk okutmanın zorluklarını iyi biliyorum. Bu nedenle çorbada bizim de tuzumuz olsun istedim." ifadesini kullandı.

Kız çocuklarının kuaför ihtiyaçlarını bir ay boyunca ücretsiz karşılamaya karar verdiğini belirten Tuzcu, bu kararını sosyal medya hesaplarından duyurduğunu anlattı.

"Tek isteğim gençlerin başarılı olması"

Paylaşımlarının ardından birçok arkadaşından destek aldığına işaret eden Tuzcu, onların da çabalarıyla kampanyanın daha fazla duyurulmasını sağladığını kaydetti.

Kampanyayı bir hafta sürdürmek istediğini ancak ailelerin okul ve kırtasiye alışverişine öncelik verdiği için süreyi bir aya çıkardığını dile getiren Tuzcu, "Eğitim öğretim için herkes bir şeyler yapmalı. İnşallah her yıl bunu sürdüreceğim. Ömrümüzün yettiği kadar da devam edeceğim. Tek isteğim gençlerimiz başarılı olsun." dedi.

Kampanyadan yararlanan 12. sınıf öğrencisi Selma Canbolat da Tuzcu'ya teşekkür ederek, yaptığı davranışın örnek olması gerektiğini söyledi.

İkinci sınıfa giden kızını kuaföre getiren Nuran Saçmacı da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bu tür güzel davranışların çoğalmasını temenni etti.

Kaynak: AA