Üniversite öğrencisi hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kesiyor, kaynak yapıyor, çekiçle dövüyor…

Hurda malzemeler geri dönüşüme uğruyor. Ortaya modern sanat eserleri çıkıyor.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ferhat Borucu atık malzemelerden ürettiği heykellerin hikayesini anlattı.

"13 yaşında babam beni heykeltraşın yanına çırak olarak verdi. Heykele başlama serüvenim böyle başladı benim. İlk başta atölyenin işlerine koştururdum. Heykele başlatmazdı beni. Hep bir mesafe koydu. Belli bir süre sonra gelişti.

Yapmak zor, emek istiyor. Sanat bilgilerini öğrenmek gerekiyor. Ondan sonra hayal kurmak gerekiyor. Sanatla hayallerinizi birleştirerek çıkartabiliyorsunuz."

Borucu, küçük yaşlarda ilgi duyduğu heykeltraşlıkta yaptığı eserlerle kendini ifade ediyor.

Kaplumbağa, boğa, kovboy, örümcek eserlerinde yer verdiği figürler.

Eserlerine zaman zaman alıcı bulan Ferhat Borucu, öğrenim giderlerini böyle karşılıyor.

Kaynak: TRT Haber