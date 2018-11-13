Sinop'ta tarihten iz taşıyan takılar tasarlandı

Sinop'un tarihi ve doğal güzelliği takı tasarımcısı Özgül Köksal'a ilham kaynağı oldu.

Tasarımcı, Balatlar Kazı Alanı'nda çıkarılan mozaikleri takılara yansıttı.

Özgül Köksal, "Bu mozaik buluntular benim ilham kaynağım oldu. Bunlar içindeki unsurlarla, anlattıklarıyla bizim geçmişimizi günümüze ulaştıran unsurlardı. Bunların her biri mozaikten yansıyan adıyla bir koleksiyon oluşturdu" dedi.

"Yaptığım iş bir kültür aktarımı"

Özgül Köksal'ın tasarımları, sadece göze hitap etmiyor, aynı zamanda kütürü de yansıtıyor.

Köksal, "Gelen insanlara da aslında bir kültür aktarımında bulunuyorum yaptıklarımla. Yaptığım iş bir kültür aktarımı, bir kültür elçisi. Nesillere de bunu aktarabilmek yaptığım iş adına gerçekten çok keyif verici" diye konuştu.

Köksal, tasarımlarıyla Sinop'un tanıtımına da katkı sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber