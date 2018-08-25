Üniversite öğrencilerinin bağ bozumu mesaisi

Manisa ve ilçelerinde yaklaşık 800 bin dekarlık alanı kaplayan bağlardaki üzümlerin toplanmasına tüm hızıyla devam ediliyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı Sultaniye üzümlerinin ağustos sıcağı altındaki zahmetli hasadında, Türkiye'nin değişik illerinden gelen mevsimlik işçilerin yanında üniversite öğrencileri de var.

Aileleri Manisa ve çevre illerde ikamet eden öğrenciler, diğer işçilerle beraber sabahın ilk ışıklarıyla bağ bozumu için işe koyuluyor. Üzümlerin bağdan kesilmesi, sergi yerine taşınması, yaş üzümlerin potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılması ve serilmesi işlerinde görev alan öğrenciler, günlük 90 lira yevmiye alıyor.

"Emek vermeden bir yere gelinmiyor"

Mühendis, bankacı, psikolog adayı öğrenciler, tarım işçiliğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

21 yaşındaki Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Ahmet Arslan, bölgede yaşayan pek çok öğrenci gibi üzüm sezonunda okul harçlığını çıkarmak çalıştığını belirtti.

Arslan, hasattaki görevinin bağdan kesilen üzümleri potasyum ve zeytinyağlı suya batırmak olduğu söyleyerek, "Üzümdeki en zor işlerden bir tanesi batırma işi. Yoğun tempo ile çalışıyoruz. Emek vermeden bir yere gelinmiyor" dedi.

"Hasat sonuna kadar buradayız"

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Mustafa Bayram ise, bağlardan kesim işçilerinin doldurduğu sepetlerin taşınması aşamasında çalıştığını anlattı.

Bağda çalışmaya alışık olduğunu vurgulayan Bayram, "Çok çalışıyoruz ama okula başladığımızda ihtiyaçlarımızı bu parayla karşılıyoruz, verdiğimiz emeğe değdiğini hissediyoruz. Bu benim 29'uncu günüm. Hasat sonuna kadar buradayız" dedi.

Okuldaki birçok arkadaşının bağda çalışmak istediğini ancak sıcak altında iş yapmanın kolay olmadığını belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Bu bölgede doğup yetiştiğimiz için bu işe ve ovanın sıcaklığına alışkınız. Okuldan arkadaşlarım günlük 90 lira kazandığımızı duyunca bu iş onlara cazip geliyor. Onlar da gelmek istiyor ama sıcağı ve işi görünce kararlarını değiştiriyorlar."

Kaynak: AA