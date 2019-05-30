Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi'ni ziyaret edecek olanlar, hem doğal güzelliklerin tadını çıkaracak hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini çıkaracak.

Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde bayramda yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, kentin tatillerde daha çok tercih edilmeye başlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Barut, Uçmakdere'nin doğal güzellikleri dolayısıyla yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline gelmeye başladığını anlattı.

"Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle İstanbul'a yakın olan ilimize tatilcileri bekliyoruz. Tekirdağ, temiz sahilleri ve doğasıyla tatilcileri ağırlamayı bekliyor. Uçmakdere Mahallesi'nde ziyaretçilerin doğayla iç içe organik kahvaltı yapabilecekleri işletmeler mevcut. Uçuş yapmak isteyenler için de uygun pistlerde ziyaretçiler yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştirebilir."

Kaynak: AA