Bitki türlerinin korunması için önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde doku kültürü tekniği ile bitki klonlandı.

Nesli tükenmekte olan ya da tehlike altında olan bitkiler kurtarılıyor

Öğretim Üyesi Sheida Daneshvar, "Bitkinin farklı parçalarından yeni bitki geliştirmeye çalışıyoruz. Genelde amacımız bölgede nesli tükenmekte olan ya da tehlike altında olan bitkileri kurtarmak ve bölgeye kazandırmak." diye konuştu.

Bitkiden alınan parçalar önce alıştırma serasına ekiliyor. Bitkilerin stresi burada en aza indiriliyor.

Öğretim Üyesi Sefer Demirtaş, "Bu fidelerin dış ortama kolay alışabilmesi için seralarımızda toprakla buluşuyorlar. Yavaş yavaş toprak ve dış ortama alıştıktan sonra da pazara çıkabilecek veya herhangi bir ekim alanına gidebilecek pozisyona ulaşmış oluyorlar." dedi.

Çalışmalar 3 yıldır sürüyor

Tekirdağ Üniversitesi 3 yıldır, türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkiler üzerinde çalışma yapıyor. Bu amaçla üniversite bünyesinde Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Merkezi kuruldu. Merkezde, Ar-Ge laboratuvarı, bitki büyütme odaları, bitki doku kültürü sterilizasyon laboratuvarları ve fide aktarım odaları bulunuyor.

Haber/Kamera: Abdullah Yalçın

