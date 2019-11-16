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Balıkesir'e özgü 50 çeşit peynir, Sındırgı'daki tarihi Kışla Hanı'nda tanıtıldı.

Yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber, Balıkesir'in 20 ilçesini dolaştı. 50 çeşit peyniri bir kitapta topladı.

Yazar Berrin Bal Onur, "Dağları, köyleri, gerçekten özel üretim noktalarının tamamını ziyaret ettik. Küçük aile üreticilerini, mandıraları, endüstriyel boyuttaki farklı işletmeleri tespit ettik" dedi.

Üreticiler oldukça memnun

"50 Peynirli Şehir; Balıkesir" isimli kitap, Çin'deki Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nın peynir ve süt kategorisinde, 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçildi.

Çalışma, bölgedeki üreticileri de mutlu etti.

50 çeşitten biri olan Sındırgı'nın Eğridere Yünlü Tulumu da, merkezi İtalya'da olan "Lezzet Sanatı Kurumu" tarafından, Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Kaynak: TRT Haber