O henüz altı aylık bir Çin kazı. Adı ise Kirli.

Hatice Özkan, torunu Yiğit ve "Kirli" aynı evi paylaşıyor.

Hikayeleri Yiğit'in babasından doğum gününde bir kaz istemesi ile başlıyor. "Kirli", henüz 5 günlükken eve geliyor. O günden bu yana da beraberler.

Hatice hanım, torununu okula "Kirli" ile birlikte götürüyor. Akşamları da onunla birlikte okuldan alıyor. Yol boyunca etrafı süzen sevimli kaz, sahibinin peşinden ayrılmıyor.

Okul önüne kazın geldiğini duyan öğrenciler de soluğu okul kapısında alıyor. Dönüş yolu uzun. Beraber kaldırımlar aşılıyor, merdivenlerden iniliyor.

Hafta sonları hep beraber köye gittiklerini söyleyen Hatice Özkan, şöyle konuştu:

"Küçükken otobüsle alıp çıkarıyordum köye. Buralarda peşime dolanıyor ama şimdi büyüdü. Otobüse de koymuyorlar. Bagaja koyalım diyorlar ona da içim elvermiyor."

Yiğit de Kirli ile son derece mutlu.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Yavuz Ertürk

Kurgu: Şeyda Şahin