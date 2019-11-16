Erzurum Oltu'da çobanlık yapan Mete Esen, 3 gün önce kardeşi ile keçilerini otlatırken ayı saldırısına uğradı. Sürüdeki köpeklerin sayesinde ölümden döndü.

Esen, "Köpeğimin birini tuttu, muhtemelen öldü. Onu bilmiyorum ben, o an kendi canımla uğraşıyordum. Ayı benim üzerime gelince, diğer köpeklerim resmen beni kurtarmak için boğuştular, sonuçta kurtardılar "dedi.

Genç çobanın tedavi görürken bile aklında fedakar köpekleri vardı. Hastaneden çıktı, ilk işi hayvanlarına gitmek oldu. Köpeklerine ziyafet çekti.

Sahipleri için ölümü göze alıp ayının önü atlayan köpekler, etleri afiyetle yedi.

Kaynak: TRT Haber