Kimi ağaç ve çiçekleri kimi sararan yaprakları çekti. Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci, fotoğrafçıların akınına uğradı.

Fotoğrafçıların ilk durağı, Demirci - Simav arasında, bin 600 rakımlı Akıncılar Yolu oldu.

Türkmen Tepe, Yarbasan ve Akçakertik de foto safaricilerin rotasındaydı.

Safariye katılanlar, farklı kareleri görüntülemenin mutluluğunu yaşadı.

Safari ekibi, Demirci'nin kültürel ve gastronomik yönlerini de keşfetmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: TRT Haber