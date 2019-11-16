Yaşam
Fotoğrafçılar sonbahar manzaraları için rotasını Manisa'ya çevirdi16 Kasım 2019 Cumartesi 17:01 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 17:47
Fotoğraf tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği sonbahar geldi. Manisa'nın ormanlarıyla ünlü Demirci ilçesinde foto safari düzenlendi. Onlarca fotoğrafçı, rengarenk dağlarda bol bol fotoğraf çekti.
Kimi ağaç ve çiçekleri kimi sararan yaprakları çekti. Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci, fotoğrafçıların akınına uğradı.
Fotoğrafçıların ilk durağı, Demirci - Simav arasında, bin 600 rakımlı Akıncılar Yolu oldu.
Türkmen Tepe, Yarbasan ve Akçakertik de foto safaricilerin rotasındaydı.
Safariye katılanlar, farklı kareleri görüntülemenin mutluluğunu yaşadı.
Safari ekibi, Demirci'nin kültürel ve gastronomik yönlerini de keşfetmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: TRT Haber