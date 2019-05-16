Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ayakkabıcılar Odasının iş birliği ile Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi açıldı.

Okulda 150 öğrenci, ayakkabı sektöründe "geleceğin tasarımcıları" olarak ulusal veya uluslararası markalarda hem staj hem de üretim yapma imkanı buluyor.

Okulun, ayakkabıcılık sektörünün yoğun olduğu sanayi bölgesinde bulunmasının avantajlarından da faydalanan öğrenciler, mesleği uygulamalı öğreniyor.

İtalya'da ayakkabı tasarımında kullanılan program kullanılıyor

Lisenin müdürü İsa Sade, okulun meslek edindirme bakımından bir proje okulu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, çağın gereksinimlerine uygun, son teknolojiyi kullandığını belirten Sade, "Dünyada ayakkabı hangi tasarım ve teknolojiyle üretiliyorsa okulumuzda da aynı şartlarda tasarım ve üretim yapılmaktadır. Örneğin İtalya'da ayakkabı tasarımında kullanılan 'Shoemaster' programını bizim öğrencilerimiz de kullanıyor" dedi.

Burs desteği veriliyor

Sade, 20'si kız 150 öğrencinin, Ayakkabı Saraciye Teknolojisi ile Grafik ve Fotoğraf Teknolojisi bölümlerinde eğitim aldığını, Ayakkabı Saraciye Teknolojisi Bölümünü seçen ve dereceye giren yüzde 50'lik kısma 250 lira burs desteği verdiklerini söyledi.

Okulun ayakkabı sanayisine katkısından da bahseden Sade, "Mezun olan öğrencilerimizin yüzde 65'i, nitelikli insan gücü olarak sektörde hizmet veriyor" dedi.

Geçen yıl ayakkabı ihracat rakamlarına bakıldığında Konya'nın ayakkabı ihracatının çok büyük oranda arttığını, ithalatının ise azaldığını vurgulayan Sade, "Dolayısıyla sanayimize de ekonomik olarak büyük katkı sunduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"Öğrenciler hemen iş buluyor"

Sade, mezun olan öğrencilerin, "Ne iş yapacağım" kaygısı yaşamadan hemen iş bulduklarını vurguladı.

Okulda eğitim gören öğrencilerin yüzde 35'inin akademik eğitime devam ettiğini belirten Sade, şöyle konuştu:

"Geriye kalan öğrencilerimiz sanayi bünyesindeki işletmelerde kolayca iş buluyor. Çalışan öğrencilerimiz ulusal veya uluslararası markalarda hem staj imkanı hem de üretim yapma imkanına sahip."

Kaynak: AA