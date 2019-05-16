Türkiye'nin 100 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 65'inin karşılandığı Antalya'da, yerli karanfil çeşidinin geliştirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve döviz kaybının önlenmesi için Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün (BATEM) geliştirdiği tescilli karanfil, bir firmaya ihale yoluyla satıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki BATEM seralarında üretilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfili özelliğini taşıyan "Likya Kaya" karanfilini, ihaleyi kazanan bir firma üreterek başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelere ihraç edecek.

Her yıl özellikle Hollanda ve İsrail gibi farklı ülkelerden anaç ve fide ithal ederek üretim yapan firma, pembe renkli ve güzel kokulu karanfili 36 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, geçen yıl Türkiye'de ilk defa yerli ve milli karanfil çeşidini tescillendirdiklerini hatırlatarak, çeşidi özel sektöre devrettiklerini söyledi.

İhale açarak, Likya Kaya karanfilini 7 firmanın kurduğu çiçek firmasına 5 yıllığına devrettiklerini belirten Ünlü, firmanın Türk markasını dış pazara ulaştıracağını vurguladı.

"Artık Türkiye'nin yerli ve milli karanfili, dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edilecek. İlk olması nedeniyle önemli. Karanfilde materyal olarak dışa bağımlığımız var. İnşallah bunu, bu süreçte kırarak ülkemize katma değer yaratan ürünler kazandırarak, döviz kaybının önlenmesine katkı sağlarız" diyen Ünlü, 5 yıllık ihale bedelinin 15 bin 600 lira olduğunu aktardı.

"36 ülkeye karanfil ihraç ediyoruz"

Tescilli karanfili satın alan firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Ömer Gündeşlioğlu da Avrupa ülkelerinin tamamına, Balkanlara, Rusya ve Japonya'ya kadar birçok ülkeye karanfil ihraç ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfilini satın almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Gündeşlioğlu, "Özlemini duyduğumuz bir eksikliğimizi gideriyoruz. Bu çeşidin yaygınlaşacağına inanıyorum. 'Bizim de tescilli çeşidimiz var' diyerek iftiharla pazarlamak istiyoruz" dedi.

Mevcut karanfil üretimi için anaçlarını Hollanda, İsrail, Almanya, İtalya'dan aldıklarını ifade eden Gündeşlioğlu, yeni çeşitle önemli bir eksikliği gidereceklerini söyledi.

Gündeşlioğlu, dünya pazarında Türkiye'nin yerli karanfilinin yerini alacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl içerisinde yerli ve milli karanfilimizin ihracatına başlıyoruz. Hollanda, Almanya, İngiltere, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 36 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz. Artık dünya pazarında Türkiye'nin yerli ve milli karanfili yerini alacak. Dünya pazarında 'bizim karanfilimiz var' diyebilmek kadar onur verici bir şey yok."

Kaynak: AA