Çanakkaleli 35 özel çocuğun 45 ablası ve ağabeyi var. Birlikte zıplıyor, basket atıyor, kurulan parkurları geçmeye çalışıyorlar.

"Hareket engel tanımaz" sloganıyla yola çıkılan proje, hareketin her türden engele iyi geleceği fikrine dayanıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, proje ile öğrencilere bedensel aktivite ihtiyacına göre parkur kurmayı da öğretiyor.

ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Sadettin Ekinci, çocukların spor ile rehabilite edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Özel çocuklar da etkinliklere severek katılıyor.

Haber: Altuğ Acer