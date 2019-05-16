Osmanlı Devleti'nde, ramazan ayında varlıklı kimseler, bir dükkana girer ve borç defterini isterdi.

Defterin rastgele bir sayfasını açıp, yazılı borçları öderdi. Varlıklı kişi kimin borcunu ödediğini, borçlu da borcunu kimin ödediğini bilmezdi.

Diyarbakır'da, Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu eski Osmanlı geleneğini yaşatmaya karar verdi.

Öğrenciler okulda kampanya başlattı. Ardından bir bakkalın yolunu tuttu. Biriktirdiği harçlıklarla bir bakkala gidip hiç tanımadığı insanların borçlarını ödedi.

Ellerinde para dolu kutuyla öğrencileri karşısında gören bakkal sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bakkalcı, "Yılllardır bu işi yapıyoruz. İlk defa bir geleneğe şahit oldum. Ve beni çok mutlu etti. Böyle bir geleneği kendim de öğrenmiş oldum" dedi.

Diyarbakırlı öğrenciler ramazan ayı boyunca zimem geleneğini uygulamaya devam edecek.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Emre Veli