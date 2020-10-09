Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 295 COVID-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu.

Son 24 saatte 1402 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 291 bin 754'e yükseldi.

"Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun"