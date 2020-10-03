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Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 283 bin 868'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 1502 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1211 artarak 283 bin 868'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 COVID-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 59 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1470 oldu.
Son 24 saatte 1211 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 283 bin 868'e yükseldi.
"Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak."
Etiketler: sağlık bakanı koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 19:21
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