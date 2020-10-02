Uluslararası Doğa Koruma Birliği, 4 yıl önce, tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında görülen kum zambaklarını koruma altına aldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü 10 plajından biri olan İztuzu'nda da 5 kum zambağı, çiçek açtı. Üzerine basılmaması için kum zambaklarının etrafı beyaza boyanmış taşlarla çevrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Plajda, soğanlı bir tür olan ve fazla su istemeyen kum zambakları ile ilgili uyarı levhaları da bulunuyor. Soğanı yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 73 bin 747 lira.

[Fotoğraf: DHA]

Kum zambaklarını görmek için bölgeye gelen gezi teknesi kaptanı Ozan Kıydan "Koruma altındaki bir tür olan kum zambakları bu bölgede yetişiyor. Kum zambağı, değerli bir çiçek türü. Koparılması yasak. Bu bölgede yaşıyorum, cezası olduğu için bu çiçeği buralarda koparan olduğunu hiç duymadım" dedi.