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Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 1407 yeni vaka tespit edildi, 67 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1402 artarak 281 bin 151'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 546 COVID-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 67 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1507 oldu.
Son 24 saatte 1402 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi.
"Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor"
Verilere ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca koronavirüsSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 20:55
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