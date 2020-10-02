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Yavru köpekleri suni teneffüsle hayata döndürdü
Bartın'da yaşayan hayvansever Sevim Arkan, nefes alamadıklarını fark ettiği yavru köpekleri suni teneffüsle hayata döndürdü.
Uzun yıllardır Bartın’da birçok hayvana kucak açan, bakımlarını ve ihtiyaçlarını gideren 49 yaşındaki Sevim Arkan çöp kenarında bulduğu hamile bir köpeği alıp barınağında bakmaya başladı.
Durumu ağır olan hamile köpek yavrularını doğururken hayatını kaybetti. Hamile köpeğin yavrularının da nefes alamadığını fark etti.
Bu duruma gönlü razı olmayan Arkan yeni dünyaya gelen dört köpek yavrusuna kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı.
Etiketler: yavru köpekler suni teneffüs kalp masajıSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 17:40
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