Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 COVID-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu.

Son 24 saatte 1506 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi.

"İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla"

Koronavirüs tablosuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık" ifadelerini kullandı.

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım. https://t.co/RVlhe7786O