Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 COVID-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Son 24 saatte 1232 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldi.

"Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde"

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" ifadelerini kullandı.

Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020





