Çocuklarda zaman zaman tırnak yeme, alt ıslatma, öfke ve korku gibi problemler yaşanıyor. Çok sık görülen bu ve benzer problemler oyun terapisi ile çözülebiliyor.

İlk Oyun Terapisi Sempozyumu geçen hafta 660 ruh sağlığı çalışanın katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

3-12 yaş arasına uygulanıyor

Bu yöntem genelde 3-12 yaş arasındaki çocuklarda uygulanıyor. 'Oyun terapisi' ile çocukların duygularını dışa vurması sağlanıyor.

Klinik Psikolog Mehmet Teber, "Çocuklarda psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Bu virüs zamanlarında da belki çıkacak. Kaygılar, korkular, ortaya çıkıyor. Bu problemlerin çözümünde kullandığımız bir yöntem" dedi.

Oyunla iyileşiyorlar

Çocuğun psikolojik sorunlarının oyuncaklarla iyileşeceğini söyleyen Teber, şöyle konuştu:

"Çocuk daha çok oynamak üzerinden sorunlarını dile getiriyor. Benim şu derdim var demiyor. Ama oyuna geliyor bir timsahı alıyor, o timsahla bir şey kovalıyorsa timsah onun için korku figürü ise korkusu olduğunu anlıyoruz."

Bu yıl sempozyum 10 ülkeden ve 60 şehirden 660 katılımcı ile gerçekleştirildi. Sempozyumda özellikle koronavirüs sürecinden etkilenen çocuklar için neler yapılabilir sorusu üzerine değerlendirmeler yapıldı.