İftar sofraları sadece hanelerde kuruldu. İbadetler bireysel olarak yapıldı. On bir ayın sultanı Ramazan, Cumartesi günü sona eriyor. Bu yıl bayram sevinci evlerde yaşanacak.

Camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Din işleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, "Ramazan ayı boyunca camilerde buluşamadık, teravih namazlarının camilerdeki coşkusunu hep birlikte yaşayamadık. Kazandığımız bir takım kazanımlarımız var bunlarla birlikte yüce yaratıcının bize lütfettiği bayramı birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınamıyor. Ramazan Bayramı namazında da bu kural geçerli olacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde geçirilecek Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınabilir mi? Kısıtlamada bayramlaşma nasıl olacak? Merak edilenleri Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar ve SBÜ Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/hql3ojC5VS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2020

Evde bayram namazı kılınabilir mi?

Sayar, "Bu bayram namazları cemaatle kılınır münferiden insanların tek başına bu namazı cuma namazında olduğu gibi kılmaları uygun değildir caiz değildir." dedi.

Evde geçirilecek süre zarfında bayramın manevi yanı unutulmamalı. Peki neler yapılmalı?

Din işleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Sayar, "Kardeşlerimizin bayram sabahı her zaman olduğu gibi erkence kalkmalarını sabah namazını eda ettikten sonra imkanları ölçüsünde Kur'an-ı Kerim okuyarak Cenab-ı Hakk-ı zikrederek tekbir getirerek geçirmelerini sonra bayram namazının vakti firince özellikle 2 veya 4 rekat dua namazı kılmaları ve dua etmelerini tavsiye ederiz.

Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu nedenle akraba ziyaretleri olmayacak. Komşular arasında bayram ziyaretlerinin yapılması da oldukça riskli.

'Aynı apartman içerisinde bayram ziyareti yapılmamalı'

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder, "Aynı sitede aynı apartmanda oturan kişilerin ziyaret yapma tehlikeleri var. Bu bayramda da sabretsinler mümkün olduğu kadar bu ziyaretleri apartman site içerisinde olsalar dahi yapmasınlar." ifadelerini kullandı.