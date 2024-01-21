Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 21.01.2024 16:12

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'albino çakal'ın kayıt altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
Sıradaki Haber
Dinleyicilerini "Kafdağı'nın ardına" yolculuğa çıkarıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:04
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
17:56
Rusya: Harkiv bölgesindeki Krohmalne yerleşim birimini ele geçirdik
17:32
Bakan Göktaş: Şanlı bayrağımızı bugün Alper Gezeravcı, gelecekte sizler dalgalandıracaksınız
17:46
Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
17:17
Çanakkale'de 28 kaçak göçmen kurtarıldı
17:13
Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
Bakan Kacır: 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ