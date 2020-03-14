Tüm Dönerciler Derneği Genel Başkanı ve Bereket Döner Üst Yöneticisi (CEO) Muhammet Nezif Emek yaptığı açıklamada, Türkiye'de et sektörünün ana oyuncusu dönerin, nesilden nesile aktarılan geleneksel bir lezzet olduğunu kaydederek, en çok sevilen yiyeceklerin başında dönerin geldiğini söyledi.

Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde hatta mahallesinde döner işletmesinin bulunduğunu, dönerin, ülkenin en yaygın yiyeceği olduğunu dile getiren Emek, dünyaya bir türk markası olarak ihraç edilen ürünün yurt dışında da çok sevildiğini anlattı.

Emek, Türk halkının dönerden kopamadığını belirterek, "Ülke genelinde döner büfelerinin sayısı 30 bini buluyor. Sektörde üretimden tüketime kadar olan zincirde yüz binlerce kişi istihdam ediliyor. Günlük döner tüketimi son yıllarda artarak ortalama 900 bin kilograma çıkmış durumda. Zaman zaman bin tonu bulabiliyor." diye konuştu.

Türkiye'de döner zincirlerinin yemek sektörünün önemli bir halkasını oluşturduğunu vurgulayan Emek, sektörün aylık ekonomik büyüklüğünün 4 milyar liraya ulaştığını söyledi.

"Sektöre her gün yeni yatırımcı giriyor"

Emek, çok sayıda büyük yatırımcının döner sektörüne ilgi gösterdiğini belirterek, hamburger, pizza gibi ithal lezzetlerle ve uluslararası fastfood zincirleriyle yarışabilecek bir konuma geldiklerini aktardı.

AB'ye uyum süreci kapsamında 2008'de getirilen standartlara göre, sektörde elde döner yapımının yasaklandığını dile getiren Emek, bu kararın özellikle endüstriyel döner üretimine dönük ciddi bir yatırım hamlesini de beraberinde getirdiğini anlattı.

Emek, bu kararla birlikte fabrika döneri üretiminde çok yüksek artış kaydedildiğini ifade ederek, daha önce yüzde 5'lerde olan fabrika döneri tüketim oranının yüzde 40'lara çıktığını bildirdi.

Büyüklüğü, ekonomik hacmi ve tüketicilerin ilgisini çekmesi nedeniyle sektöre her geçen gün yeni yatırımcıların girdiğini belirten Emek, bu alandaki işletme sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.