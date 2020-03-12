Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Halepli ailenin Meriç'ten geçişi TRT Haber'de
Sığınmacıların umuda yolculuğu, Yunanistan'ın sert müdahalesine rağmen sürüyor. Halepli 8 kişilik ailenin Meriç'ten geçişini TRT Haber görüntüledi.
Gaziantep'ten yola çıkıp Edirne'ye vardılar. Rotaları ise Almanya ama önce Yunanistan'a geçmeleri gerekiyor.
Sığınmacıların Avrupa yolculuğu devam ediyor. Tıpkı Halepli aile gibi... 8 yıldır Türkiye'de yaşıyorlardı.
Halepli aile, Meriç'in kıyısında akşamın olmasını bekledi. Karanlığın basmasıyla birlikte kayıkla karşıya geçmek için hazırlık yaptılar. O adım atıldı, aile Meriç'i kayıkla geçti, Yunanistan'a ulaştı.
Halepli aileyi bundan sonra daha zorlu bir yolculuk bekliyor. Çünkü bulundukları noktadan Almanya tahmini 1600 kilometre ve engellerle dolu o yolu umutlarını gerçekleştirmek için adım adım geçmeye çalışacaklar.
Haber: Hamza Çiftçi
Kamera: Musa Toprak
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