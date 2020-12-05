NKÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Necati Muz, Doç. Dr. Dilek Muz ve Doç. Dr. Nurullah Özdemir'in Akdeniz Havzası Arıları (MEDIBEES) Projesi, Avrupa Birliği'nden 190 bin euro (1 milyon 750 bin lira) destek almaya hak kazandı.

Destekle birlikte Doç. Dr. Mustafa Necati Muz ve ekibi, yaklaşık 48 ay sürecek proje kapsamında Türk arılarının gen haritası ile Trakya arısının gen haritasını ve hastalıklara direnç gen haritası çıkarmak için çalışmalara başladı.

"Projenin tamamlanmasıyla ihracata önemli katkılar olacak"

Dekan Prof. Dr. Nuri Altuğ, arı ve arı ürünlerinin sağlığın korunmasında büyük bir etkiye sahip olduğunu ifade etti, Altuğ, "Proje ekibimiz yapmış oldukları çalışmalarla hem ülkemize katma değer kazandırdılar hem de Trakya'daki arıcılığın gelişimi ile yetiştiricilere ve lisans ile lisansüstü öğrencilere katkı sundular. Amacımız bilimsel ortamda her şeyi bilen değil, bildiği konuyu üst düzeyde bilip bilime ve ülkemize katma değer sunan, katkı sunan araştırmacılardır. Akademisyenlerimizin bu projeyle ülkemize büyük katkı ve kazanım sunacaklarını düşünüyorum. Projenin tamamlanmasıyla ilerleyen aşamalarda ihracata önemli katkıları olacaktır" dedi.

"Türk arısının hastalıklara karşı direnç genleri patentlenecek"

Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Necati Muz da arı sağlığı ve arı çeşitleri ile ilgili proje çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Muz, salgın sürecinde de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "1 milyon 750 bin lira bütçeli arıcılıkla ilgili yeni projemiz tamamen dış kaynaklardan desteklenen Avrupa Birliği projesi. Bu proje ile Türk arılarının gen haritası çıkarılacak. Türk arısının hastalıklara karşı direnç, dayanıklılık genleri patentlenecek. Özellikle, 'Rumeli Atamgen', 'Türkgen', 'Vetgen', 'Anadoluarıgen', 'Trakyaapigen' gibi isimlerle patentlenerek dünya bilim camiasına kabul ettirilecek" diye konuştu.