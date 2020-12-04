Hasan Kızıl, 22 Haziran 1995'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. Hayvanlarla iç içe büyüdü Kızıl.

Araba kaputuna giren bir kedinin kucağında ölmesi onu çok etkiledi. O günden beri de "engelleri" yok etmek için çalışıyor.

Atıklardan yaptığı protezlerle bugüne kadar 600'den fazla engelli hayvanın yürümesini sağladı. İnsanlar ona "hayat tamircisi" diyor.

Engelli çocuklara da destek olan Kızıl, onlar için süper kahraman logolu protezler yaptı. "Hayat tamircisi" 2018'de Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü.

"Hız yaparken tekrar düşünün"

Kedi, köpek, kartal, sincap, inek... Birçok farklı hayvana yürüteç ve protez yapan Hasan Kızıl, bu sefer felçli bir tilkiyi yürüttü.

“Her hayvanın ölçüleri alınarak yürüteçler yapılıyor. Tilkinin esnek anatomisi olduğu için yürüteç konusunda çok zorlandım. 2 yürüteç denemesinden sonra başarabildik. Yürüteç 2 veteriner kontrolü altında takıldı. Dünyada ilk defa bir tilkiye yürüteç yapıldı. Yürüteçler kaybettikleri geçmişleri biraz da olsa geriye sarıyor."

Protez yaptığı hayvanların 380'inin kaza sonucu felç geçirdiğini söyleyen Kızıl, sürücüleri uyardı:

"Otobanlarda, yollarda hız yaparken tekrar düşünün lütfen. Yol kenarlarında yiyecek arıyorlar, onları görünce yavaşlayalım. Lütfen sokak hayvanları için dikkatli olalım yol kenarlarında ve bu kış aylarında onlar için mama bırakmayı unutmayalım sokak hayvanlarının bize ihtiyacı var."