Akın Taşkent, elinde kablolu mikrofon ile atletlerle yol kenarında haber telaşında bir TRT muhabiriydi. 28 yıl öncesine ait görüntüler TRT arşivinden çıkarak sosyal medyanın dikkati çeken videoları arasına girdi.

Elinde kablolu mikrofonu ile sporcularla röportaj yapan muhabirin yaşadığı zor anlar izleyenleri gülümsetti.

"Kabloya takılmamak için zıpladım"

O görüntülerdeki azimli muhabire, TRT Haber ekibi ulaştı. Zorlu mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

"Şoför arkadaşımız ve kameraman arkadaşım Hasan'la birlikte. Hasan beni eşofmanlarla görünce şaşırdı felan dedi Akın abi, dedim koşarak röportaj yapacağım. Ben arabadan inerken hemen koşmaya başladım hem de röportaj yapmaya başladım. Ayarlayamadık, kablo geldi ayağıma takılmasın diye zıplayarak çektim felan. Kabloya takılırsam kamerayı çeker bozarım diye yani telaşım ondan bir şey değil yayın olmaz, yayınlanmaz diye düşündüm"

"İnsan eskileri düşündükçe daha mutlu oluyor"

Yıllar sonra karşısına çıkan görüntüler onun için de güzel bir sürpriz oldu. Taşkent, "Bir kere nostalji çok önemli insan eskileri düşündükçe daha mutlu oluyor. Çok teşekkür ederim demek milletimizin böyle bir şey görmeye ihtiyacı vardı. Demek benimki de öyle dizi gibi oldu demek" diyor.

Şimdi avukatlık yapıyor

TRT'de 17 yıl muhabirlik yapan Taşkent emekli olduktan sonra 2015 yılında hukuk fakültesini bitirdi.

81 yaşındaki emekli muhabir şimdilerde avukatlık yapıyor. Mesleğe yeni başlayan muhabirlere verdiği en önemli tavsiye ise çok çalışmak. "İşlerini severlerse bir sıkıntı olmaz. Bir de yani çalışmaları lazım en önemlisi çok okumaları lazım, bilgili olmaları lazım" diyor.

Haber: Ahsen Erdem

Kamera: Hüseyin Ertan