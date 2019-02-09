TRT Çocuk'un sevilen çizgi film kahramanları, kırtasiye malzemelerine ve oyuncaklara dönüştü. Bu kapsamda, TRT ile Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biri arasında lisans anlaşması imzalandı.

TRT Çocuk’ta yayınlanan 11 çizgi filmdeki kahramanların oyuncakları ve kırtasiye malzemeleri üretildi.

Yurt dışı pazarına da satılacak

220 çeşit kırtasiye ürünü ve oyuncak, Türkiye genelindeki 15 bin satış noktasında çocuklarla buluştu.

Ürünlerin yakın zamanda yurt dışı pazarında da satılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber