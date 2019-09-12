İlk olarak 1871'de Heinrich Schliemann, daha sonra Wilhelm Dörpfeld ve Carl Blegen tarafından kazılan, Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırları içindeki görkemli Troia Antik Kenti'nde kazılar 156 yıldır aralıksız sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1996 yılında "Troia Tarihi Milli Parkı" ilan edilen antik kent için dönemin Troia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın önerisiyle UNESCO'ya başvuru yapıldı.

1998 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabul edilen Troia Antik Kenti, zaman içinde dünyanın en çok tanınan antik kentlerinden biri haline geldi.

Antik dönemin ünlü ozanı Homeros'un M.Ö. 730'da yazdığı, 10 yıllık Troia Savaşı'nın son 51 gününün anlatıldığı, 15 bin 693 dize, 24 farklı bölümden oluşan "İlyada Destanı"nda yer verdiği Troia'nın ünü, başrolünü Brad Pitt'in üstlendiği "Troy" filmiyle üst seviyeye ulaştı.

Antik kentte yapılan çalışmalarda ele geçirilen buluntulari bölgeyle ilgili somut bilgilere ışık tutuyor.

"Troia'nın 2 bin 500 yıl önceki popülaritesi ortaya çıktı"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, bölgede farklı alanlarda yaptıkları kazılarda her an değişik ve yeni bilgilere ulaştıklarını söyledi.

Bu yılki kazılarda Troia'nın bir anlamda günümüz bilinirliğini tanımlayan bazı bilgilere ulaştıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Bu seneki çalışmalarda özellikle Agora bölgesinin olduğu kazılarda buranın Arkaik dönemden itibaren güney kapısı önünde bir kutsal alan olarak kullanıldığını bize gösteren hem mimari, hem de aynı zamanda küçük buluntularda karşımıza çıkmış durumda. Bizim burada terakota olarak tanımladığımız, o dönemde diğer Troia’nın kutsal alanlarından da bildiğimiz buluntuların iyi örneklerini de görebiliyoruz. Kazılardan elde ettiğimiz bu materyaller bize aslında Troia'nın barındırdığı kültürü ve yaşamı da örnekliyor. Bir anlamda Troia'nın 2 bin 500 yıl önceki popülaritesi ortaya çıktı diyebiliriz."

Ziyaret edilen, bilinen, fark edilen bir yer

Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu küçük buluntuların o dönem Troia'da satılan hediyelikler olduğunu hatta bazılarının diğer ülkelere hediye olarak götürülen önemli malzemelerden oluştuğunu hatırlattı.

Antik kentteki her alanın günümüzdeki Troia'nın bilinirliği ile ilişkili bilgilere işaret ettiğini belirten Aslan, "Küçük bir heykelciğin ya da bir el oyması ürünün benzer şekilde bölgedeki el sanatının ne kadar gelişmiş olduğunu ortaya koyduğunu açıkça söyleyebiliriz. Kazılarda çıkan eserlerle buluntularla Troia Antik Kenti'nin bin yıllardır gezilen, ziyaret edilen, bilinen, fark edilen bir yer olduğunu anlıyoruz" dedi.

"Troia o dönemlerde de ilgi çekiyordu"

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Körpe ise, Troia'nın sadece bu dönemde değil antik dönemlerde de yoğun ilgi çektiğini belirtti. Buluntuların bu bölgede büyük bir kutsal alanın olduğunu gösterdiğini anlatan Körpe, şunları söyledi:

"Sadece kutsal alan değil aynı zamanda burası Troia’nın önemli bir girişi. Etrafında dükkanların da olduğu önemli bir cadde, önemli bir giriş. Tabii bu yol antik çağlarda da oldukça önemliydi. Yani Pers Kralı Kserkses’in, Büyük İskender’in ve yani antik çağlarda çok sayıda turistin bu yoldan geçtiğini, burada görülen sergilenen buluntuların aynı zamanda ticari olarak bu turistlere satılan parçalar olduklarını söyleyebiliriz."

Reyhan Körpe, son yıllarda Troia yoğun bir şekilde turist çektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok modern turistleri çekiyor kendisine fakat Troia antik çağların aynı zamanda en önemli turizm merkezlerinden biriydi. M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'nun sonuna kadar bütün antik dünyadan buraya yüzlerce turist gelmiş. Troia savaşlarının yapıldığı bu alanları, bu tapınakla bu kenti tıpkı günümüzdeki turistler gibi ilgiyle gezmişler. Bölgenin 2 bin 500 yıldır yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını, Troia'nın 2 bin 500 yıl öncede turistlerin gözdesi olduğunu söyleyebiliriz."

Kaynak: AA