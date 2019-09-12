Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaylalara çıkan 50 göçer aile, sonbaharda köylerine dönmek üzere kendilerine ait binlerce küçükbaş hayvanla zorlu ve uzun bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Munzur ve Mercan dağlarında yaklaşık 3 bin 370 rakımdaki Işıkvuran, Yalmanlar, Ziyaret, Mercan ve Eğripınar yaylalarından dönüşe geçen göçerler, at ve koyunlarla zorlu yayla yollarına inerek Ovacık ilçe merkezine ulaşıyor.

İlçedeki belirli alanlarda çadırlar kurup birkaç gün konaklayan göçerler, burada hem koyunlarını dinlendiriyor hem de hayvanlarını sağarak elde ettikleri sütten yapılan "Şavak" tulum peynirini satıp kazanç sağlıyor.

Köylerine ulaşmak için kilometrelerce yol giden göçerler, yolculukları sırasında boz ayı, kurt ve çakal gibi yabani hayvan saldırılarına karşı da geceleri el feneri kullanıp, kangal köpekleri eşliğinde nöbet tutarak sürülerini koruyor.

Yayla yaşamında mücadele

Göçerlerden Yusuf Ömeri, yayla yaşamının zor olduğunu söyledi.

Yaz aylarını yaylada geçirdiklerini belirten Ömeri, "Yayla yaşamı zor ve yorucu geçiyor, genellikle havası ve suyu çok soğuk oluyor. Yaylada bu yıl çok yabani hayvan vardı. Yaklaşık bir hafta Ovacık'ta konakladıktan sonra Çemişgezek'teki köyümüze doğru iki hafta süren bir yolculuk yapacağız" dedi.

Munzur Dağları'nda gece gündüz demeden koyun otlattığını anlatan Ramazan Karavar ise, şöyle konuştu:

"Ekmek peşine düşmüşüz, işimiz kimine göre zor kimine göre rahat. Biz bir kere baba mesleği deyip bu yola baş koymuşuz. Davarın yanında keçede yatıyoruz, kurt ve ayı var. Biz de yabani hayvanlara zarar vermeden bir şekilde kendi malımızı koruyoruz. Yayladan köye davarımızı otlatarak yaya götürüyoruz."

Yörede, koyun sürüleri ile hayvanlarına otlak bulmak için yazın yaylaya giden göçerlerin, havanın soğuduğu şu sıralar sürüleri ile alçak rakımlı köylerine dönüşleri devam ediyor.

Kaynak: AA