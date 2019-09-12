Balıkesir'deki Kuvayı Milliye Ortaokulunda 6 tek yumurta ikizi Damla-Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan-Ahmet Hasan Yılmazer, Efe-Ege Sağlık, Hüseyin-Yusuf Kılıçarslan, Selim-Salih İbiş’i görenler şaşırıyor.

Yüz benzerliğinin yanı sıra giydiği okul formaları, hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri öğretmen, öğrenci ve okul yönetimi tarafından tanıyıp ayırt etmek çok kolay olmuyor.

"Sınıfın neredeyse yarısına yakınını ikizlerimiz oluşturuyor"

Tanınmanın dışında hiçbir sıkıntısı olmayan ikizler adeta okulun neşe kaynağı. Okul Müdürü Raşettin Dağ, öğrencilerin aynı sınıfta tesadüfen bir araya geldiğini ifade ederek, "Yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken aynı sınıfta bulunan 6 ikiz öğrencimiz bizim de dikkatimizi çekti. Bugün ikizlerimizden biri gelmedi. 28 kişilik sınıfın neredeyse yarısına yakınını ikizlerimiz oluşturuyor." dedi.

"Bize alışamadılar, karıştırmaları normal"

İkiz öğrencilerden Damla Üstünel, arkadaşlarının kendilerini karıştırdıklarına dikkat çekerek, “Okulda yeni olduğumuz için pek alışamadılar ama karıştırmaları normal” dedi.

Erkek ikizlerden Efe Sağlık da kendileri gibi sınıfta birçok ikiz arkadaşları olduğunu ifade ederek, "Aslında bunu beklemiyordum. Kadere böyle çıkmış" açıklamasını yaptı.

Kardeşi Ege Sağlık ise, "Bu sınıfta olmaktan çok memnunun. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz bizi ister istemez karıştırıyorlar. Biz de diğer ikiz arkadaşlarımızı karıştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA