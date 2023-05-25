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Yaşam
AA 25.05.2023 18:08

Trafik kazasında hayatını kaybeden Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mert Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu
[Fotograf: AA]

Erbaa Devlet Hastanesi'nden alınan Yıldırım'ın cenazesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü. Burada helallik alınması sonrası Yıldırım'ın cenazesi, Erbaa Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım'ın naaşı, Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mustafa Temiz yönetimindeki otomobil, 19 Mayıs'ta Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmış, kazada sürücü ile araçtaki Mert Yıldırım yaralanmıştı.

Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldırım hayatını kaybetmiş, ailesince kalp, karaciğer, iki korneası ve böbrekleri bağışlanmıştı.

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