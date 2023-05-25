Türk mutfağını ne kadar tanıyoruz?

Türk mutfağı dendiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak mantı, lahmacun, kebap ve börek çeşitleri gibi yaygın yiyecekler gelebiliyor. Ancak kadim Türk mutfağı bizlere çok daha zengin ve geniş bir çeşitlilik sunuyor. Çorbalardan tatlılara, mezelerden zeytinyağlılara, yöreden yöreye değişebilen çok sayıda özel yiyeceği tadıp tanımak ise Türk Mutfağı Haftası sayesinde mümkün.

Türk mutfağına özgü birbirinden özel lezzetler 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, ikinci kez Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilikleri ve yurt içinde 81 ilde tanıtılıyor. Düzenlenen etkinlikler sayesinde geniş kitleler, kadim Türk Mutfağı’nın eşsiz reçeteleriyle tanışıyor. Siz de Türk Mutfağı Haftası içinde gerçekleştirilen etkinliklerde lezzet şölenine katılabilir, gastronomi için eski, mutfağınız için yeni tarifleri öğrenebilirsiniz.

