Trabzon'da köy okullarını gezip çocuklara hayvan sevgisi aşılıyorlar

Trabzon'da Arsin At Çiftliği yöneticileri "Çocuklar Gülümsesin Diye Geleceğe Dört Nala" projesi kapsamında "badem" ve "çikolata" isimli atlarla, "muhtar" adını verdikleri sıpayı okullara götürerek, çocukları binicilik sporuyla tanıştırıyor.

18 ilçedeki köy okullarına ulaşmayı hedefliyorlar

Öğrenciler, taktıkları kasklarla okul bahçesinde keyifli dakikalar geçiriyor.

At çiftliğinin Sorumlusu Ramazan Yiğit, at antrenörlüğü bölümünden mezun olduktan sonra ilçede atlar üzerine çiftlik açtığını ve 10 yıldır binicilik sporuyla uğraştığını söyledi.

"Çocuklar Gülümsesin Diye Geleceğe Dört Nala projesini başlattık. Ekibimle Trabzon'daki 18 ilçedeki köy okullarını at taşıma aracıyla gezerek, atlarımızı çocuklarımızla tanıştırmayı hedefliyoruz. Bunu da tamamen gönüllülük esasına dayanarak yapacağız."

"Çocuklara at sevgisini aşılamak istiyoruz"

Yiğit, proje kapsamında özellikle Trabzon'daki dezavantajlı okulları gezeceklerini vurguladı.

"Biz aynı zamanda sosyal medyada başlattığımız etkinlikle birlikte yardımda bulunan arkadaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve okuma kitabı hediye edeceğiz. Amacımız hem çocuklara yardımcı olmak hem de at sevgisini aşılamak. Önümüzdeki haftalarda atlarımızı en ücra köşelerde bulunan okullarımıza götürerek, çocukları binicilik sporuyla tanıştırmak istiyoruz. Bu projenin hayata geçmesinden dolayı çok mutluyuz."

"Proje kapsamında çocuklar iyi ki hayvanlarla tanışıyorlar"

Arsin Merkez Anaokulu Müdürü Selma Kılıç ise, okul bahçesinde 100'den fazla öğrencinin velileriyle birlikte hayvanlarla buluştuğunu anlattı.

"Çocuklarımız ilçede yaşamaları ve her birinin köyü olması nedeniyle birçok hayvanı görme şansını yakalıyorlar ama at çok rastladıkları bir hayvan türü değil ancak kültürümüzde olan ve atalarımızın savaşlarda kullandıkları bir hayvan. O nedenle atlarla birlikte okullara gidilip, ziyaret edilmesi ve öğrencilere tanıtılması bence çok faydalı oldu. Atlar ayrıca çok asil hayvanlar ve ata sporumuz olan atçılıkta yine burada devreye giriyor. Proje kapsamında çocuklar iyi ki hayvanlarla tanışıyorlar."

Kaynak: AA