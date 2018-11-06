Çanakkale'deki asırlık siperler gün yüzüne çıkarılıyor

Çanakkale Destanı, Gelibolu Yarımadası'nda yazıldı. Mehmetçik, düşmanın gelişmiş ateş gücüne karşı siperlerde kahramanca direndi. Binlerce şehit verildi...

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, cesaret abidesi siperleri ziyaret açmak için çalışma başlattı. Amaç, o destanın geçtiği ortamı gelenlere daha yakından sunabilmek.

Gelibolu Alan Başkanlığı Tarih Araştırmacısı Gürsel Akıngüç, "Burası askerlerin yaşam alanları. Ziyaretçilerin bunu hissetmeleri çok önemli" dedi.

İlk olarak göğüs göğüse muharebelerin yaşandığı Arıburnu Türk-Anzak siper hattı temizleniyor. Anzak siperleri, bitki örtüsünden arındırıldı.

Siperlerin içinde savaş ve yaşam malzemeleri de sergilenecek. Projenin en kısa sürede tamamlanarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Sefa Bakış