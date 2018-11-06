Yöresel yemekler turistik tesislerin menüsünde yer alacak

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, yabancı turistlere sunulan yemeklerde sistemin değişmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye gelen insanlara İtalyan ise İtalyan, Fransız ise Fransız yemeği vermeye çalışıyoruz. Siz yurt dışına gittiğinizde Türk yemeği görmek ister misiniz? Tabii ki isteyebilirsiniz ama öncelikle o kültürle beraber tarihi yerler, müzeleri görmek istersiniz" dedi.

"Ninelerimizden dönemlerinin yemek tariflerini alacağız"

Açıköz, bu topraklarda tarihi eser gibi kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş birçok yemeğin olduğuna dikkat çekerek. şunları söyledi:

"Gidin restoranlara 50 yaş üzerindeki insanlara sorun, hep çocukluğunda yedikleri lezzetleri söylerler. İnsanlar bunları özlüyor, o yemekler bugün sofralara gelmiyor. TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık. Bunun üzerinde uzun süredir duruyoruz. Çalışmalarımızda daha da hızlanacağız. Biz ecdadımızla ne kadar övünsek azdır.

Güney ve Ege otellerinde bazı sistemlerin değişmesi lazım. 'İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı' diyorlar, yapılsın ama öncelikle Türk mutfağına önem verilmeli. Yabancı turist Türkiye'de 15-20 gün kalıyorsa Türk yemeklerinin tadına bir kez bakıyor. 'Türk büfesi' sadece kebap, döner veya pideden ibaret değil. Onun için 'Türk büfesi' adı altında haftanın farklı günlerinde 7 bölgemizin yemeklerinin sunulması gerekiyor. Bunun için meslek adına ne gerekiyorsa TAFED olarak otellere her türlü desteği vermeye hazırız."

Kaynak: AA