Üniversite öğrencileri geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesle öğretiyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübünden 15 öğrenci, "Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları canlanıyor" isimli sosyal sorumluk projesi kapsamında, İhsaniye Beyköy İlkokulunun öğrencileriyle bir araya geldi.

Geleneksel oyunları öğretirken anılarını tazelediler

Üniversite öğrencileri, okul bahçesinde "halat çekme", "ip atlama", "birdirbir", "sek sek", "yumurta taşıma", "çuval yarışı" ve "yağ satarım bal satarım" gibi 1980'li, 1990'lı yılların meşhur çocuk oyunlarını hem miniklere öğretti hem de onlarla birlikte anılarını tazeledi.

"Unutulmaya yüz tutmuş oyunları gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz"

Proje koordinatörü, AKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak amacıyla üniversite öğrencileriyle köy çocuklarını buluşturduklarını söyledi.

"Gün yüzüne çıkarmaya çalıştığımız oyunların başında 'halat çekme', 'ip atlama', 'birdirbir', 'sek sek', 'yumurta taşıma', 'çuval yarışı' ve 'yağ satarım bal satarım' geliyor. Bu oyunları minik kardeşlerimiz eğlenerek öğretmeyi amaçladık. Bu sayede de unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu projede köy çocuklarımız hem abi ve ablalarıyla hoş vakit geçiriyorlar hem de onlarla birlikte keyifli oyunları öğrenerek zevk alıyorlar. Proje kapsamında farklı okullara giderek, unutulmaya yüz tutmuş oyunları öğretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA