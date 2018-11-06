Minik öğrenciler sokak hayvanları için etkinlik düzenledi

Güngören'de bulunan Kemal Kaya İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Hayvan kostümü giyen öğrenciler, okul çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Öğrenciler aldıkları kedi ve köpek mamalarını, sokak hayvanlarına vermesi için esnafa ulaştırdı.

Kemal Kaya İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni Elif Bilgin, daha sonraki günlerde de benzer etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Bilgin, "Hayvanları koruma adına çocuklarımızla birlikte böyle bir etkinlik düşündük. Öğrenciler kendi oturdukları apartmandaki komşuları gezerek onlardan bağış topladı. Bu bağışlarla mama aldık. Buradaki esnafımızı dolaşarak, sokak hayvanlarına vermeleri için onlara mama ulaştırdık" dedi.

"Hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim" yazılı dövizler taşıyan öğrencilere çevredeki esnaf da ilgi gösterdi.

Kaynak: AA