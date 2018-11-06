Günpınar Şelalesi her mevsim ayrı güzel

Malatya'ya 110, ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan vadisiyle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.

Yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını taşıyan şelale, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri oluyor.

Doğal stüdyo

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Günpınar Şelalesi'nin ilçenin önde gelen turizm değerleri arasında yer aldığını söyledi.

İlçelerinin 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Eser, barındırdıkları tarihi ve kültürel değerlerle Türkiye'nin en önemli ilçeleri arasında yer aldıklarını anlattı.

"Geçen yıl ilçemizi 700 bin kişi ziyaret etti"

Günpınar Şelalemiz Türkiye'nin en doğal şelalelerinden" diyen Eser, şöyle konuştu:

"Genelde şelalelere yürüyerek gitmek mümkün ama buraya hemen arabanızdan iniyorsunuz asfalttan yoldan direk şelaleye ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin en güzel şelalesi burası. Bu güzelliklerden herkesin daha çok faydalanması için burayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devrettik ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi. Geçen yıl ilçemizi 700 bin kişi ziyaret etti ve bu sayı her geçen yıl artıyor."

Eser, ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Türkiye bir cennet. Cenneti tarif ederken ne diyorlardı 'altından ırmaklar akan sular var' diyorlardı. İşte burada altından su akan ırmaklar var. Eğer insanlar dünyada cenneti görmek istiyorlarsa mutlaka Darende'ye gelsinler. Dünyanın cenneti Darende diyorum" dedi.

İlçenin, Günpınar Şelalesi'nin yanı sıra Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Hasan Gazi Türbesi gibi çok sayıda değerinin olduğunu vurgulayan Eser, herkesi ilçedeki bu güzellikleri görmeye davet etti.

"Mutlaka burayı keşfetsinler"

Sivas'tan Günpınar Şelalesi'ni görmeye giden Gonca Çiftçi, şelale ve çevresinin sonbaharla ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Ağaçlardaki yaprakların kızıla dönmesinin bölgeye ayrı bir güzellik kattığından bahseden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burası dört mevsim harika bir yer. Burayı herkesin mutlaka görmesi gereken ülkemizin ender yerlerinden biri olarak görüyorum. Herkesin mutlaka bir hafta sonunu buraya ayırıp keşfetmelerini istiyorum."

Ziyaretçilerden İnönü Üniversitesi öğrencisi Baran Uçum da, "Suyun rengi çok güzel, sonbahar olması nedeniyle ağaçlar sapsarı burada her şey sonbaharı anlatıyor. Malatya'ya yolu düşenlerin burayı görmelerini kesinlikle öneririm. Burayı görmelerinin onlara çok şey katacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA