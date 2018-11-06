Kastamonu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, her gün kuş gözlemi yapmak için gittiği dere yatağında zaman zaman su samurlarıyla karşılaştığını, onları fotoğrafladığını söyledi.

Son yıllarda bölgede su samurlarının varlığında artış gözlemlediklerine dikkat çeken Şenol, şöyle konuştu:

"Özellikle geçtiğimiz yaz sezonundan bu yana Ezine Çayı'nın denize döküldüğü alanda, suyun sakin olduğu noktalarda su samurları kendini gösteriyor. Dünyadaki nesli tehdit altında olan, Türkiye'de koruma altında bulunan su samurlarının Abana'da kendini sık göstermesi tür varlığı açısından sevindirici. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda da su samurlarına rastlamak mümkün."

"Su samurlarının yaşadığı alanlarda su kalitesi iyi"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin ise, bilimsel adı "Lutra lutra" olan su samurlarının ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğinin de önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Evcin, su samurlarının yaşadığı alanlarda su kalitesinin iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son yıllarda ülkemizde nesli tükenen veya sayıları hızla azalan yaban hayvanları arasında pek çok balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memeli bulunmaktadır. Bunlardan biri de sucul ekosistemde besin zincirinin en üst basamağında yer alan etobur canlılardan biri olan su samurlarıdır. Su samurları temiz tabiatın gösterge türlerinden biridir. Bu anlamda su samurlarının popülasyonlarının artması o ortamdaki su kalitesinin iyi olduğu manasına gelebilmektedir."

"Popülasyonun artması daha sevindirici olacak"

"Besin maddesinin büyük kısmını balıklardan karşılıyor" diyen Evcin, şöyle devam etti:

"Bu anlamda da zenginlik olduğunu gösterir. Abana'da varlıklarının artması su kalitesinin iyi düzeyde olduğunu gösterir. Popülasyonun artması daha da sevindirici olacaktır. Ayrıca ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğinin de gösterge türlerinden biridir su samurları."

Sinop'un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı içinde bulunan bir gölette de balık avlayan su samuru görüntülenmişti.

Kaynak: AA