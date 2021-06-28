3 yıl önce 230 farklı türden 11 bin bitki toprakla buluştu. Aradan geçen zamanda tür sayısı 500'e, bitki sayısı 20 bine ulaştı.

103 bin metrekare alana kurulu Trabzon Botanik Parkı yeşilin onlarca tonunu görmek isteyenlerin adresi oldu.

Nesli tehlike altında olan türler yetiştiriliyor

Çamoba mevkiindeki Botanik Park'ta 25 farklı fındık türü de yetiştiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Yahya Çavdar, "Önemli olan burada tür sayısını artırmak, nesli tehlike altındaki bitki türlerini korumak, biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek esas görevlerinden. Burada ilave olarak tematik bahçeler de kuruyoruz" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler koleksiyonu eklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Gen Bankası'nda saklanan ve Karadeniz'de yetiştiği tespit edilen 15 zeytin çeşidi de ilk meyvelerini verdi.

Evlenecek birçok çift de düğün fotoğrafı çekimleri için Botanik Parkı'nı tercih ediyor.

Yıl sonunda tematik bahçelere tıbbi ve aromatik bitkiler koleksiyonu eklenecek.