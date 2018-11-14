Torosların orman işçileri

Onlar, Toros ormanlarında ekmek parası peşinde. Naylon çadırlarda aileleriyle birlikte göçebe hayatı sürüyorlar.

Orman işçileri, evlerinden ve çocuklarından uzakta tomruk taşıyor.

Orman işçilerinden biri, "Bu kesim işi çok zor olan bir iştir. Yazın sıcak ve imkanların kısıtlı olduğu hallerde, kışları da soğuk ve yağışlı havalarda olmasına rağmen gurbete çıkıp bu işler için geliyoruz ve uğraşıyoruz" dedi.

Toroslarda zorlu hayat

Kesilmesine karar verilen ağaçları testereleriyle birbiri ardına deviriyorlar.

Orman işçisi, "Ata mesleği. Ormandan kesiyoruz, soyuyoruz. Traktörle çekiyoruz. Eskiden katırla çekiyorduk, şimdi biraz daha ekonomi olarak düzeldi. Tomruğu eskiden baltayla soyuyordu babalarımız, atalarımız. Şimdi motorla soyuyoruz" diye konuştu.

Orman işçileri, bu işin en büyük zorluğunun gurbetliği olduğunu belirtiyor. Kilometrelerce uzaktan ekmek davası için Toroslara çalışmaya gidiyorlar.

Yazın yaylaya, kışın da ormanlara giden işçiler, iyi havalarda da ekmek pişiriyor.

Orman işçiliği, teknoloji sayesinde geçmişe göre kolaylaşsa da, yine de en zor mesleklerden.

Haber: Abdullah Çatlı