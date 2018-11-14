Ahıska Türkleri sürgün zulmünü anlattı

Türkiye'de, geride bıraktıkları acı dolu sürgün günlerinin izlerini silmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ahıska Türkü ailelerin ilk kafilesi 25 aralık 2015 tarihinde Ukrayna'dan getirildi.

Erzincan'da 195 aileden bin 937 Ahıska Türkü, Üzümlü ilçesinde kendilerine verilen evlerde yaşamlarını sürdürüyor.

"Hiçbir yerde iyi bir yuva bulamadık"

Ukrayna'dan getirilerek Erzincan Üzümlü'ye yerleştirilen Ahıska Türklerinden 80 yaşındaki Hayriye Agali, 1944 yılında köylerine askerlerin geldiğini ve ne olduğunu anlamadan erkekleri çağırıp kendilerinin 2 saat içerisinde köyü terk etmeleri gerektiği söylenmiş.

Hayriye Agali, gece yarısı evlerinden çıkarılarak askeri araçlarla taşındıktan sonra yük treni vagonlarına 5-6 aile bindirildiklerini şöyle anlattı:

"Annem torbalara un, pirinç doldurdu ki götürelim yanımızda. Küçükbaş hayvanımız çoktu babam bir koyunu kesip götürmek için çıkardı. Askerler tüfeklerle geldi 'Kesme bırak niye kesiyorsun' dediler. Babam ' Çocuklarım ne yesin nereye gidiyorum bilmiyoruz' diye cevapladı. Babam bir şekilde koyunu kesip içini temizleyip çuvalın içine koydu. Bize çıkacağımız söylendi, bir sürü askeri araba geldi arkalarına bindik. Ahıska'da trene doldurdular bizleri. 5-6 aile bir vagona doldular ve sürdüler bizi oradan. Biz nereye gittiğimizi ve kaç gün gideceğimizi bilmiyoruz.

Tren durunca askerler gelip içini dolaşıyordu ölüleri alıp gidiyorlardı. Özbekistan'a götürdüler bizi, orada bize bir ev verdiler içine girdik. Evlerin içinde otların üzerine çadırlar serip yatıyorduk. Ot kavurup yiyorduk. Yağ yoktu ki yağ ile kavurup yiyelim otu. Babam geldi orada hastalandı, aç susuz öldü. Aç kaldık yokluk çektik. Oradan oraya gittik, hiç bir yerde iyi bir yuva bulamadık."

"Türkiye'den çok razıyım"

Türkiyeye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Agali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine kol kanat gerdiği için teşekkür etti.

"Çok zorluk çektik, çok cezalar gördük, Allah ömür verdi ölmedik ama iyi güne de kalmadık. Türkiye'den Çok razıyım buradan çok dua ediyorum, Allah bozmasın hükümetimizi. Çok güzel evler verdiler, içerisinde her şey var, yatıyoruz Allah razı olsun. Çok razıyım."

"4-5 aile bir vagona koydular bizi"

93 yaşındaki Ahıska Türkü Köşeli Rical, 1944 yılının ekim ayında her köye ve eve askerlerin geldiğini, giriş çıkış yapmalarına izin vermediklerini ve kendilerine 2 saatlik bir süre verildiğini söyledi:

"İki saat içinde ne alınabilir ki. Bizim köyün altında Ermeni köyü vardı oradan askeri arabalar geldi, bizi alıp köyün altında tarla vardı oraya bizi indirdiler gece köyü gitmemize izin vermediler. Gece o tarlanın içinde yattık. Sonra tüm köyleri toplayıp vagonlara bindirdiler. 2 ay yol gittik, çok zorluk çektik, çok gurbetlik çektik. Tanımadığımız 4-5 aile ile vagona koydular bizi. Vagonları Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'a bölüp dağıttılar."

"Biz de Türküz vatanımıza geldik"

Köşeli Recal, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun bize sahip çıktı, getirdi bizi buraya vatanımıza, daha da bir yere gitmeyiz artık. İçinde bulunduğumuz evler çok güzel çok memnunuz. Böyle evleri Özbekistan'da da görmedik Ukrayna'da da. Biz de Türküz vatanımıza geldik çok mutluyuz artık buradan başka bir yere gitmeyiz."

"Türkiye bize sahip çıktı"

Niyazi Mustafa, o yılları bilmediğini Özbekistan'da doğup 30 yıl sonra Ukrayna'ya gittiğini oradan da Türkiye'ye geldiğini belirterek, dede ve babasını tren vagonları ile sürgün ettiklerini Özbekistan'da misafir gibi yaşadıklarını söyledi:

"Ukrayna'ya geldik orada da çok sıkıntılar çektik, sonra savaşlar başladı. Sağolsun Türkiye bize sahip çıktı, bizi vatanımıza getirdi. Son olarak ölecek yerimizi toprağımızı bulduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bize sahip çıkıp Ukrayna'dan getirdiler bizi buraya ev verdiler. Yardım ediliyor iş verdiler çocuklar okullarda öğrenim görüyorlar, Türkçe eğitim alıyorlar Rusça eğitim almıyorlar."

"Devletimiz bizi öz vatanımıza kavuşturdu"

Üzümlü Belediyesi'nde İş-Kur bünyesinde çalışan motor ustası Ruslan Kaya, "Allah'a şükür sürgünden 74 yıl sonra devletimiz bizi öz vatanımıza kavuşturdu. Devletimiz bize iş veriyor çocuklarımıza ekmek parası kazandırma imkanı veriyor. Biz de devletimize hizmet edip çalışıyoruz" dedi.

"Bizim artık son durağımız"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, sürgünde yaşanan acıları ve Türkiye'den uzanan yardım elini anlattı:

"Büyük sürgünü biz yaşamadık ama büyüklerimizden duyduklarımız çok zulüm çekmişler. Hayvan vagonlarında aylarca kış soğuğunda ölümler olmuş, açlık olmuş çok zorluklar çekmişler. Allah bize nasip etti sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 25 aralık 2015 tarihinde ilk kafile Türkiye'ye Erzincan'a geldi. Şu anda Üzümlü ilçesinde 195 aile ikamet etmekte. İş-Kur projelerinde her aileden birer kişi çalışmakta. Evlerimiz çok güzel ipinden iğnesine içerisinde her şey mevcut. Bizim artık son durağımız öleceğimiz yer de burası kalacağımız yer de burası."

Kaynak: AA