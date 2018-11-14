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Mısır'ın başkentinde arılarla tedavi

30 yaşındaki Omar Abulhassan, Kur'an-ı Kerim'de arıların yararlarını okuduktan sonra Mısır Kahire'deki evinin çatısında arı yetiştiriciliğine başladı.

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Mısırın başkentinde arılarla tedavi

Omar Abulhassan, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan kendi kendini yetiştirmiş bir arıcı. 

Kur'an-ı Kerim'de arıların yararları hakkında öğrendiklerinden sonra arı yetiştiriciliğine başlayan Abulhassan, arı sokmalarının bağışıklık sistemini iyileştirmeye ve eklem ağrısını tedavi etmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Evinin çatısında binlerce bal arısı yetiştiren Omar Abulhassan, "Bunlar arıların tek yararı değil. Arıların zehirleri üzerinde çalışıldı. Dopamin ve histamin içerdiği tespit edildi. Bu da iyi bir ruh hali için yardımcı oluyor" dedi.

Bir arı genellikle sokulduktan sonra ölüyor, fakat Abulhassan arıların yaşayabileceği kovanın içindeki özel ekipmanı kullanarak arı zehrini çıkarıyor.

Bu tür tedavilerin faydaları bilimsel olarak doğrulanmadı

Orta Doğu'da geniş bir ilgi görmesine rağmen, Arap Arıcılar Federasyonu üyesi ve deneyimli bir arıcı olan Mahmoud Abdullatif'e göre, bu tür tedavilerin faydaları henüz bilimsel olarak doğrulanmadı.

"Arı zehri, 40 hastalık üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Çoğunlukla, zayıf bağışıklıkta etki ediyor. Arı zehrinin neleri içerdiğini ve nasıl yararlanabileceğimizi anlayabilmemiz için araştırmalara, bilimsel ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz."

Arı zehri enzimler, proteinler ve amino asitleri içeren aktif maddelerden oluşuyor. Aynı zamanda acıyı gideren bazı elementlere sahip.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tedavi, mısır, kahire, eklem ağrısı, bağışıklık sistemi, arı yetiştiriciliği
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